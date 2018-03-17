Автомобиль загорелся в тоннеле на проспекте Маршала Жукова

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, пострадавших нет. Об этом сообщается в микроблоге столичного главка МЧС России в Twitter.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила один квадратный метр.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, информация о возгорании автомобиля поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве в 09:46. Уточняется, что пламя вспыхнуло в моторном отсеке машины. Все, кто в тот момент находились в тоннеле, были эвакуированы, отметили в ведомстве.

Возгорание ликвидировали в 10:02. В связи с ЧП, на проспекте Маршала Жукова образовался затор длиной в три километра.