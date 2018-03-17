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В Якутии столкнулись две легковушки, есть погибшие
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В Якутии столкнулись две легковушки, есть погибшие 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Двое детей и один взрослый погибли, еще два человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Алданском районе Якутии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.
"На 115-м километре федеральной автодороги А-360 «Лена» столкнулись две легковушки. Пострадали пять человек, из них трое, в том числе два ребенка, погибли", — сказал собеседник агентства.
По его словам, еще двое пострадавших доставлены в Центральную районную больницу Алдана. Обстоятельства ДТП выясняются.
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