В Якутии столкнулись две легковушки, есть погибшие

МОСКВА , 17 мар — РИА Новости . Двое детей и один взрослый погибли, еще два человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Алданском районе Якутии , сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"На 115-м километре федеральной автодороги А-360 «Лена» столкнулись две легковушки. Пострадали пять человек, из них трое, в том числе два ребенка, погибли", — сказал собеседник агентства.