Подразделения Главного управления МЧС РФ по Республике Татарстан переведены в режим повышенной готовности. 

Силы и средства Главного управления МЧС РФ по Республике Татарстан и МЧС Республики Татарстан переведены в режим повышенной готовности в связи с обеспечением безопасности проведения выборов Президента Российской Федерации, сообщают в пресс–службе ГУ МЧС РФ по РТ. Задействованы 2547 человек личного состава территориальных пожарно-спасательных подразделений, инспекторов надзорной деятельности, ГКУ «Пожарная охрана Республики Татарстан», муниципальной пожарной охраны, добровольной пожарной охраны и поисково-спасательной службы. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ