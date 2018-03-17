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Подразделения Главного управления МЧС РФ по Республике Татарстан переведены в режим повышенной готовности.
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Подразделения Главного управления МЧС РФ по Республике Татарстан переведены в режим повышенной готовности. 

Казанский репортер 4 часа назад
Фото: Казанский репортер
Силы и средства Главного управления МЧС РФ по Республике Татарстан и МЧС Республики Татарстан переведены в режим повышенной готовности в связи с обеспечением безопасности проведения выборов Президента Российской Федерации, сообщают в пресс–службе ГУ МЧС РФ по РТ. Задействованы 2547 человек личного состава территориальных пожарно-спасательных подразделений, инспекторов надзорной деятельности, ГКУ «Пожарная охрана Республики Татарстан», муниципальной пожарной охраны, добровольной пожарной охраны и поисково-спасательной службы. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ
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