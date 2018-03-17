Ночной пожар: в Арбузово сгорело нежилое здание

Сообщение о возгорании неэксплуатируемого здания в селе Арбузово поступило в на пункт связи ПСЧ-25 около часа ночи. С огнём боролись силы и средства Кромского местного пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание было ликвидировано.

Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты.