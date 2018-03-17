Пожар в Кромском районе Орловской области произошёл сегодня ночью, 17 марта, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о возгорании неэксплуатируемого здания в селе Арбузово поступило в на пункт связи ПСЧ-25 около часа ночи. С огнём боролись силы и средства Кромского местного пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание было ликвидировано.
Пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты.
Сообщение Ночной пожар: в Арбузово сгорело нежилое здание появились сначала на РИА 57.