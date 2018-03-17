Ещё
На Сахалине из-за непогоды не смогут проголосовать 15 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Сахалине из-за непогоды не смогут проголосовать 15 человек 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Вертолет в последний день досрочного голосования не смог вылететь к избирателям на остров Монерон Сахалинской области, а до этого — на мыс Терпения. В общей сложности на выборах президента страны не смогут проголосовать 15 человек, сообщил ТАСС начальник организационно-правового отдела избирательной комиссии Сахалинской области Алексей Большаков.
"Была сегодня попытка, комиссия уже находилась в вертолете, однако метеослужба объявила об опасности обледенения судна. Температура около ноля прыгает, поэтому диспетчеры, летчики приняли решение о том, что небезопасно вылетать на остров Монерон", — сказал Большаков.
Он уточнил, что на Монероне — острове в 40 км от юго-западного побережья Сахалина — не смогут проголосовать пять человек — сотрудники одноименного природного парка, маяка, метеорологи.
Большаков сообщил, что ранее вертолет также не смог попасть к избирателям на мыс Терпения на юге Сахалина. Принять участие в выборах там не смогут десять человек — метеорологи, сотрудники маяка и станции радионаблюдения.
"На Монерон и мыс Терпения с Южно-Сахалинска пытались вылететь неоднократно с самого начала досрочного голосования, однако сделать это не удалось из-за погоды… Все понимают суровые условия сахалинские. Рисковать недопустимо. Эти 15 человек не смогут проголосовать, поскольку досрочное голосование завершается сегодня, 18 марта к ним не полетят", — сказал Большаков.
В настоящее время в Южно-Сахалинске идет снег, температура воздуха около -3 градусов, скорость ветра — 5-6 м/с. На утро субботы, по данным областного избиркома, досрочно проголосовало почти 9 тыс. человек. Выборы президента РФ состоятся в 18 марта.
ТАСС: последние новости
Более 1,5 тыс. человек в Казани остались без тепла из-за обрушения стены котельной Голосование на пограничных островах в Финском заливе провели с помощью вертолетов В тоннеле на проспекте Жукова в Москве загорелся автомобиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии423
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля714
Дайнеко пострадала в страшной аварии24
Украина пожаловалась в ООН60
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти54
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение