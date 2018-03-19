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Около 20 пожаров произошло в Московской области за минувшие сутки
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Около 20 пожаров произошло в Московской области за минувшие сутки 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Около 20 пожаров зафиксировали в Подмосковье за прошедшие сутки, для их тушения привлекли более 150 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«Пожаров — 19. Спасены десять человек. От ГУ МЧС РФ по МО на техногенные пожары привлекалось 168 человек, 48 единиц техники», — говорится в сообщении.
Спасатели восемь раз реагировали на дорожно-транспортные происшествия и спасли девять человек. Для этого привлекли 32 специалиста и восемь единиц техники.
Аварий на водных объектах не установлено
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