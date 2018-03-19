Около 20 пожаров произошло в Московской области за минувшие сутки

Около 20 пожаров зафиксировали в Подмосковье за прошедшие сутки, для их тушения привлекли более 150 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Пожаров — 19. Спасены десять человек. От ГУ МЧС РФ по МО на техногенные пожары привлекалось 168 человек, 48 единиц техники», — говорится в сообщении.

Спасатели восемь раз реагировали на дорожно-транспортные происшествия и спасли девять человек. Для этого привлекли 32 специалиста и восемь единиц техники.

Аварий на водных объектах не установлено