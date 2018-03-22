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МЧС Крыма предупредило жителей о сильных дождях и ветре до 25 м/с в пятницу
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МЧС Крыма предупредило жителей о сильных дождях и ветре до 25 м/с в пятницу 

ТАСС 15 часов назад
Фото: Вестник Кавказа
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Сильные дожди и порывы ветра ожидаются на территории Крыма в пятницу, 23 марта 2018 года, говорится в предупреждении, распространенном в четверг Главным управлением МЧС по региону.
"В связи с выходом южного циклона утром и днем 23 марта в Крыму ожидаются сильные дожди, усиление восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с", — говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности при непогоде, в частности, при получении информации о выпадении обильных осадков воздержаться от поездок по городу и, по возможности не выходить на улицу.
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 Ещё 28 источников 
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