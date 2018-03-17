В Казани в одной из котельных обрушилась кровля

МОСКВА , 17 мар — РИА Новости . Кровля котельной обрушилась в Казани на площади 60 квадратных метров, без отопления остались более 2,7 тысяч человек, сообщил в субботу РИА Новости источник в экстренных службах.

"В Казани произошло обрушение кровли в двухэтажном здании котельной АО «Казэнерго» на площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет, нарушено теплоснабжение 13 жилых домов с населением более 2700 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, теплоснабжение в домах планируется восстановить к 18.00 субботы.