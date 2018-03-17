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Железная дорога Лонг-Айленда встала на несколько часов из-за пожара
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Железная дорога Лонг-Айленда встала на несколько часов из-за пожара 

Мир24 6 часов назад
Серьезное ЧП в Нью-Йорке. Из-за пожара на мусороперерабатывающем заводе остановилось движение на нескольких ветках железной дороги Лонг-Айленда, информирует телеканал «МИР 24».
Тысячи людей несколько часов не могли попасть домой в вечерний час пик. Стоит отметить, что остановка произошла на одних из наиболее оживленных линий нью-йоркских железных дорог. Пришлось задерживать поезда и на других ветках.
О причинах пожара пока ничего не сообщается. Жертв и пострадавших нет.
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