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На юге Мексики торнадо повредил почти полсотни домов
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На юге Мексики торнадо повредил почти полсотни домов 

Российская Газета 8 часов назад
На юг Мексики обрушился мощный торнадо. Стихия повредила не менее 40 домов.
Больше всего пострадали жители города Сан-Кристобаль-де-лас Касас в штате Чьяпас. В этом населенном пункте смерч срывал крыши, валил деревья и рекламные конструкции. О погибших и пострадавших ТАСС не сообщает.
К ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели из регионального министерства гражданской обороны. Добавим, что в начале февраля торнадо повредил не менее 50 домов в муниципалитете Хикипилько (штат Мехико). Тогда жертв и пострадавших удалось избежать.
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