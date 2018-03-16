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В Оханске из-за аварии 1300 человек остались без воды
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В Оханске из-за аварии 1300 человек остались без воды 

АиФ Пермь 18 часов назад
Фото: АиФ Пермь
16 марта в Оханске произошла коммунальная авария. Из-за порыва на водоводе по улице Уральская без воды остались 1300 человек.
«В зону отключения попали 170 жилых домов из них 26 многоквартирных домов и 144 дома частного сектора с населением 1300 человек, 5 социально-значимых объектов. Социально-значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей нет», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
По данным ведомства, на месте происшествия работают специалисты. Всего задействовано восемь машин и 19 человек, в том числе от МЧС две единицы техники и семь человек личного состава.
Напомним, в этот же день в Кудымкаре из-за тройной коммунальнйо аварии объявили режим ЧС. Без воды остались 1600 человек. В 18 часов аварию устранили.
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