В Оханске из-за аварии 1300 человек остались без воды

16 марта в Оханске произошла коммунальная авария. Из-за порыва на водоводе по улице Уральская без воды остались 1300 человек.

«В зону отключения попали 170 жилых домов из них 26 многоквартирных домов и 144 дома частного сектора с населением 1300 человек, 5 социально-значимых объектов. Социально-значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей нет», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

По данным ведомства, на месте происшествия работают специалисты. Всего задействовано восемь машин и 19 человек, в том числе от МЧС две единицы техники и семь человек личного состава.