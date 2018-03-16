Провал грунта произошёл на набережной в центре Москвы

Инцидент произошёл в районе Краснохолмской набережной, там возможно временное ограничение движения транспорта.

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