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Провал грунта произошёл на набережной в центре Москвы
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Провал грунта произошёл на набережной в центре Москвы 

Говорит Москва 20 часов назад
Инцидент произошёл в районе Краснохолмской набережной, там возможно временное ограничение движения транспорта.
Говорит Москва: последние новости
Больше 2,5 тысяч жителей Казани остались без отопления Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме под Самарой Один военный погиб, семеро пострадали во время пожара на украинском полигоне
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