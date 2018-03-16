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В Новопокровском районе во время пожара погибли два человека
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В Новопокровском районе во время пожара погибли два человека 

Новая Кубань 20 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 16 марта — Новая Кубань. Трагический инцидент произошел ранним утром в одном из частных домов станицы Новопокровской. Информация о возгорании поступила в экстренные службы края около 7:00.
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горят мебель и вещи. Спустя 10 минут пожар был потушен. Огонь повредил 10 квадратных метров. В ликвидации ЧП принимали участие 8 специалистов, было задействовано 2 единицы техники, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
На месте тушения пожарные обнаружили тела двух людей, мужчины и женщины. Обстоятельства случившегося установят следователи, которые уже проводят проверку.
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