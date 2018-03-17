Ещё
В воскресенье в Рязани ожидается мороз до 25 градусов — МЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В воскресенье в Рязани ожидается мороз до 25 градусов — МЧС 

АиФ Рязань 16 часов назад
Фото: АиФ Рязань
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 18 марта в Рязани и по области ожидается минимальная температура воздуха -25ºС. Региональное МЧС опубликовало метеопредупреждение.
АиФ Рязань: последние новости
Пожар на улице Гоголя в Рязани тушили 12 человек В Касимовском районе огонь уничтожил сарай с находившейся внутри машиной На пожаре в Скопине сгорела кухня в трехкомнатной квартире
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»150
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам172
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов260
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман160
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы267
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение