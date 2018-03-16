В Сосновском районе опять пожар

СОСНОВСКОЕВ Сосновском районе опять пожарСегодня наиболее актуальной проблемой возникновения пожаров и гибели на них людей является игнорирование гражданами элементарных правил безопасного поведения.

Так, в Сосновском районе с начала 2018 года произошло пять пожаров, на которых погиб один человек еще один травмирован. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров сократилось на 28,6% или на два пожара, вместе с тем, в районе зафиксирован рост по погибшим и травмированным на пожарах (в 2017 году — 0).

По статистике количество пожаров из года в год уменьшается, уменьшается и число погибших на них людей. Только вот люди из года в год все более легкомысленно относятся к вопросам обеспечения безопасности.

21 февраля в Рылькове в личном жилом доме произошёл пожар, в результате которого выгорело помещение площадью 8 м². При разборе пожара без признаков жизни была обнаружена хозяйка дома 1955 года рождения. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Наибольшее количество пожаров происходит в жилом фонде, а наиболее распространенной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем — более 50% случаев. Далее идет нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. По этой причине происходит от 20-30% всех пожаров. Третья, наиболее частая причина пожаров — это нарушение правил эксплуатации или неправильное устройство печей. По этой причине происходит от 10 до 15% пожаров.

В большинстве случаев трагедий удалось бы избежать — будь люди внимательней и бдительней в отношении к вопросам собственной безопасности.

В случае возникновения пожара обращайтесь в службу спасения по каналу связи «112», «101» или «01».

Граждане! Будьте крайне осторожны в обращении с огнём!

А. В. Андриянов, главный государственный инспектор Сосновского района по пожарному надзору

Автор: А. Андриянов

Источник: «Сосновский вестник»