Ещё
В Сосновском районе опять пожар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сосновском районе опять пожар 

Нижегородская правда 23 часа назад
Фото: Нижегородская правда
СОСНОВСКОЕВ Сосновском районе опять пожарСегодня наиболее актуальной проблемой возникновения пожаров и гибели на них людей является игнорирование гражданами элементарных правил безопасного поведения.
Так, в Сосновском районе с начала 2018 года произошло пять пожаров, на которых погиб один человек еще один травмирован. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров сократилось на 28,6% или на два пожара, вместе с тем, в районе зафиксирован рост по погибшим и травмированным на пожарах (в 2017 году — 0).
По статистике количество пожаров из года в год уменьшается, уменьшается и число погибших на них людей. Только вот люди из года в год все более легкомысленно относятся к вопросам обеспечения безопасности.
21 февраля в Рылькове в личном жилом доме произошёл пожар, в результате которого выгорело помещение площадью 8 м². При разборе пожара без признаков жизни была обнаружена хозяйка дома 1955 года рождения. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
Наибольшее количество пожаров происходит в жилом фонде, а наиболее распространенной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем — более 50% случаев. Далее идет нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. По этой причине происходит от 20-30% всех пожаров. Третья, наиболее частая причина пожаров — это нарушение правил эксплуатации или неправильное устройство печей. По этой причине происходит от 10 до 15% пожаров.
В большинстве случаев трагедий удалось бы избежать — будь люди внимательней и бдительней в отношении к вопросам собственной безопасности.
В случае возникновения пожара обращайтесь в службу спасения по каналу связи «112», «101» или «01».
Граждане! Будьте крайне осторожны в обращении с огнём!
А. В. Андриянов, главный государственный инспектор Сосновского района по пожарному надзору
Автор: А. Андриянов
Источник: «Сосновский вестник»
Нижегородская правда: последние новости
Нижегородка погибла из-за непотушенной сигареты Стало известно, что на самом деле случилось с Никитой Михалковым в Нижнем Новгороде Скончался великий популяризатор науки Стивен Хокинг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН93
Сенатор объяснил закрытие Британского совета35
Россия объявила об ответных мерах против Британии441
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти66
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля717
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение