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В Приморье спасатели эвакуировали пострадавшего с сопки в Лазовском районе
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В Приморье спасатели эвакуировали пострадавшего с сопки в Лазовском районе 

Prim.News 23 часа назад
Фото: Prim.News
Мужчина сам позвонил в службу спасения, сообщив, что ему стало очень плохо.
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю
Вызов в Находкинский поисково-спасательный отряд — филиал ДВРПСО МЧС России поступил вечером 11 марта о том, что человеку, находящемуся на сопке в лесу, необходима эвакуация. Пострадавший сам позвонил в службу спасения, сообщил, что ему стало очень плохо, возможно, случился инсульт, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю.
Мужчина находился в Лазовском районе на сопке, куда дорога для проезда отсутствует. В этом, собственно, и была проблема — как быстрее добраться до пострадавшего. На помощь пришли спасатели Находкинского отряда МЧС. Группа в составе 3 человек — спасатели Алексей Герасименко, Иван Касека и Денис Гончаров — в 22.10 прибыла из города Находки в посёлок Валентин и сразу отправилась на поиски пострадавшего.
«Идти пришлось ночью по глубокому рыхлому снегу, в гору, почти 15 километров». Рано утром 12 марта прибыли на вершину, обнаружили пострадавшего. Мужчина находился в удовлетворительном состоянии, но идти не мог. Приступили к его транспортировке с помощью акья, — саней, предназначенных для транспортировки пострадавших в горах. Такие сани снабжены валиком под колени, съёмными ручками и специальными креплениями», — рассказали спасатели.
К 15.30 спасатели завершили спуск и, в буквальном смысле, вынесли пострадавшего из леса к дороге возле села Валентин, где уже ждала машина «скорой помощи». Пострадавшего доставили в больницу.
По материалам пресс-службы ДВРПСО МЧС России
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