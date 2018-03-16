Из ростовской многоэтажки эвакуировано 50 человек

Из многоэтажного жилого дома на бульваре Комарова в Северном микрорайоне Ростова-на-Дону в связи с пожаром сегодня, 16 марта, эвакуировано более 50 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 10:45, а ликвидировано оно было в течение 40 минут. С огнем боролись 8 пожарных расчетов, площадь возгорания составила 20 кв м одной из квартир дома. В настоящий момент причины инцидента уточняются. Как отметили в управлении, пострадавших в результате пожара нет.