Ещё
Из ростовской многоэтажки эвакуировано 50 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из ростовской многоэтажки эвакуировано 50 человек 

Деловое сообщество 23 часа назад
Из многоэтажного жилого дома на бульваре Комарова в Северном микрорайоне Ростова-на-Дону в связи с пожаром сегодня, 16 марта, эвакуировано более 50 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 10:45, а ликвидировано оно было в течение 40 минут. С огнем боролись 8 пожарных расчетов, площадь возгорания составила 20 кв м одной из квартир дома. В настоящий момент причины инцидента уточняются. Как отметили в управлении, пострадавших в результате пожара нет.
Деловое сообщество: последние новости
Снегопад стал причиной задержки самолетов, направляющихся из Москвы в Ростов В Новочеркасске казаки требуют отставки атамана Эксперты оценили шансы кандидатов в Президенты России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН93
Сенатор объяснил закрытие Британского совета35
Россия объявила об ответных мерах против Британии441
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти66
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля717
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение