«Ржавчину просто закрасили». Как Ан-24 развалился в воздухе над Черкесском

18 марта 1997 года 44 пассажира рейса « Ставрополь — Трабзон ( Турция )» поднялись на борт самолёта. Это был чартерный рейс. Туристов сопровождали шесть членов экипажа. Все они не подозревали, что через 32 минуты полёта Ан-26 начнёт буквально разваливаться в воздухе. Сначала от самолёта отломится хвостовая часть, затем магистральная трещина спровоцирует мгновенное разрушение фюзеляжа. В авиакатастрофе погибнут все, кто был на борту. После оценки технического состояния самолёта станет понятно — причиной крушения Ан-24 оказалась поразившая самолет коррозия.

События страшного дня — в материале STAV.AIF.RU.

Начало конца

Утром 18 марта экипаж самолёта Ан-24 прошёл медицинский осмотр.

В 9:30 шестеро работников авиации должны были выполнить чартерный рейс из Ставрополя в турецкий Трабзон. Лайнер начали готовить к вылету. Судном управлял пилот первого класса — 41-летний Виктор Гончаров . Вторым пилотом был 34-летний Виктор Осипов . В экипаж входили также штурман-инструктор, два бортмеханика, авиатехник, инженер, стюардесса и представитель авиакомпании.

Всё шло без эксцессов. Члены команды получили данные по метеоусловиям — сообщалось о сильном ветре на протяжении всего полёта, а также о зонах турбулентности на эшелонах от пяти до семи километров над землёй. Оба фактора вписывались в рядовую ситуацию и не считались обстоятельствами для отмены полёта. Объявили посадку. На борт поднялся 41 пассажир и три техника, которые должны были обеспечить Ан-24 обслуживание в аэропорту Трабзона. В 9:30 cамолёт оторвался от взлётно-посадочной полосы и поднялся в воздух. На седьмой минуте воздушное судно набрало высоту в 2700 метров.

Когда село Северное Ставропольского края осталось позади, по команде диспетчера судно пошно на другой эшелон и взлетело до 6000 метров. Такого уровня самолёт должен был держаться вплоть до аэропорта назначения в Турции.

Роковые секунды

На часах было 10:02, когда Ан-24 пропал с радаров. В эту минуту борт летел над территорией Карачаево-Черкессии. Скорость воздушного судна составляла 480 км/ч, когда у самолёта начал разрушаться фюзеляж. За две секунды у лайнера отвалился хвост.

На приборах диспетчеров аэропорта Минеральных Вод появились две точки. Они пропадали и появлялись вновь. В это время командир воздушного судна перестал выходить на связь.

В 10:18 на земле подняли тревогу. В Ставрополе начали экстренно готовить вертолёт, который должен был лететь на место предполагаемой авиакатастрофы. Подозрения подтвердились после звонка дежурного полиции Черкесска — он проинформировал о том, что рядом с городом упал и загорелся авиалайнер. К этому времени обломки самолёта Ан-24 уже были разбросаны по земле. Никто из 50 человек, находившихся на борту, не выжил. Лайнер упал всего в километре от жилых территорий — жертв могло быть ещё больше.

Катастрофическое состояние

Обломки потерпевшего крушение судна разбросало в радиусе 10 километров.

Авиаэксперты проанализировали характер разрушений и установили, что очагом стала трещина под сливной панелью туалетной комнаты. Уже в воздухе по обшивке самолёта поползли семь продольных трещин. Когда они объединились, суммарная длина разрыва составила почти полтора метра.

«Коррозионно-усталостный характер» — классифицировали повреждения следователи. Фактором, спровоцировавшим коррозию, стала негерметичность бака унитаза: из-за некачественной сварки по телу самолёта пошли ржавые язвы. Позже выяснилось ещё одно отягчающее обстоятельство — 16-месячная работа лайнера во влажном климате Африки.

И без того сложную ситуацию усугубил износ самолёта. Ан-24 был даже по авиационным меркам довольно старый. 1997-ой стал двадцать четвёртым годом его работы при технически прописанной жизнеспособности сроком в 25 лет. Лайнер пережил семь ремонтов, последний из которых ростовские инженеры и авиатехники провели в 1991 году.

Уже после катастрофы состояние самолёта на момент вылета из Ставрополя специалисты оценили как «катастрофическое». Трагедии, как сочли эксперты, можно было избежать — стоило только обратить внимание на коррозию, которую ремонтные бригады предпочитали просто закрашивать.