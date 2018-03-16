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Около 3,5 тыс. человек остались без воды из-за коммунальной аварии в Липецкой области
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Около 3,5 тыс. человек остались без воды из-за коммунальной аварии в Липецкой области 

ТАСС 16 марта 2018
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Авария на водозаборе в городе Задонске Липецкой области стала причиной отключения водоснабжения в более 2,7 тыс. домах разной этажности, в которых проживают около 3,5 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе управления МЧС по Липецкой области.
"Из-за поломки насоса на водозаборе «Северный» холодное водоснабжение отключено в 2,7 тыс. домах, в том числе 25 многоэтажных. Холодной воды нет у порядка 3,5 тыс. человек. В зоне отключения три детских сада, две школы, две котельные, реабилитационный центр", — сообщили в ведомстве.
Авария произошла около 11:20 мск. На месте работает оперативная группа Задонского пожарного гарнизона. «Предварительное время восстановления водоснабжения — 17:00 мск», — добавили в МЧС.
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