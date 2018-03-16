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Владимир Путин удостоил южноуральца награды «Заслуженный спасатель России»
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Владимир Путин удостоил южноуральца награды «Заслуженный спасатель России» 

АиФ 21 час назад
Фото: АиФ
Спасателя из Златоуста по указу президента России Владимира Путина удостоили высокой государственной награды, сообщили «АиФ-Челябинск» в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
Торжественная церемония вручения наград прошла накануне в резиденции губернатора Челябинской области. Спасателя 1 класса Златоустовского отряда Поисково-спасательной службы министерства общественной безопасности Челябинской области Владислава Шатунова отметили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Борис Дубровский вручил южноуральцу нагрудный знак «Заслуженный спасатель Российской Федерации».
Владислав Шатунов трудится в спасотряде с самого истока формирования службы. Помощь людям — это его призвание. За плечами накопилось множество крупномасштабных спасательных операций. Самым громким и запоминающимся стало спасение людей после землетрясения Нефтегорске в 1995 году. До тех пор пока был шанс обнаружить оставшихся в живых людей, а это около двух недель, спасатели вытаскивали из завалов пострадавших.
«Это страшная трагедия. Был город, и за одну ночь его не стало. Огромное количество жертв. Мы работали круглосуточно. До сих пор в памяти те кадры, — отмечает спасатель Владислав Шатунов. — Запомнился полуторагодовалый ребёнок. Он спал в своей детской кроватке, когда произошло землетрясение. Малыш остался жив, хотя плита придавила кровать. Шесть часов мы вызволяли ребёнка из завала. В итоге благополучно вытащили».
Отметим, что в областной Поисково-спасательной службе это уже четвёртый спасатель, удостоенный такой высокой награды.
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