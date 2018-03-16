В Архангельской области спасли 5 рыбаков, которые остались на льдине из-за метели

"Их примерно в 01:30 мск вывезли к машинам. О трех пропавших мужчинах было известно, они позвонили и сообщили, что находятся на льду в море, примерно в км от устья реки Ухты. Спасатели добрались до палатки рыбаков на снегоходах, и примерно в двух километрах от них обнаружили еще двух рыбаков, которые также из-за непогоды не могли выбраться на большую землю", — сказали ТАСС в пресс-службе. Сотрудники МЧС в ночь на пятницу спасли пятерых рыбаков, которые из-за сильного снегопада не могли выбраться со льда Белого моря в Онежском районе Архангельской области . Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС России, поступила информация о пропаже только трех мужчин, еще двух рыбаков, которые не могли выбраться, обнаружили случайно в том же районе.

Группы накануне выехали на подледную рыбалку на мотособаках (мотобуксировщиках — прим. ТАСС). В Архангельской области за двое суток выпало примерно 75% месячной нормы осадков. Снегопад сопровождался сильным ветром. "Мотособаки не могли двигаться по рыхлому снегу, и группы рыбаков не знали, куда двигаться, поскольку их след замело", — объяснили в пресс-службе.

Мужчин доставили к их машинам на берегу, медицинская помощь им не понадобилась.