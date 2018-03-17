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В Мехико удар молнии повредил древний Кафедральный собор
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В Мехико удар молнии повредил древний Кафедральный собор 

Свободная пресса 6 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Здание Кафедрального собора в Мехико пострадало от молнии. Удар пришелся по восточной башне Успения Пресвятой Богородицы XVI века. В результате были разрушены скульптура в виде щита и каменная гирлянда.
«Молния ударила в собор около 16:00 по местному времени 15 марта. В результате никто из людей не пострадал, но восточной башне был нанесен серьезный ущерб», — цитирует слова священника Хосе де Хесуса Агилара Regnum.
Агилар, отвечающий за религиозное искусство в мексиканском архиепископстве обратился к правоохранителям с просьбой выяснить причины, по которым не сработали молниеотводы.
При этом здание собора получает повреждения второй раз за последние полгода. Так, в сентябре 2017 года с этой же башни из-за землетрясения упала статуя «Надежда», выполненная скульптором Мануэлем Тольса.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 16 человек скончались в Руанде в результате удара молнии. ЧП произошло в населенном пункте Нярюгуру на юге страны. Разряд молнии ударил по местной церкви, в которой на тот момент находились служители и прихожане.
Справка «СП»
Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы — католический храм в столице Мексиканских Соединённых Штатов городе Мехико. Один из самых больших и самых древних соборов в колониальной Америке, кафедра католического архиепископа Мехико. Расположен на вершине холма в центре Мехико — на северной стороне площади Конституции. Вместе с ризницей (Саграрио Метрополитано) и Национальным дворцом, собор образует величественный ансамбль центральной площади мексиканской столицы. Археологи определили, что его соорудили на месте храма бога войны Уицилопочтли, который был разрушен испанскими конкистадорами.
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