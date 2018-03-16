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Военнослужащие Северного флота на арктических островах досрочно проголосовали на выборах
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Военнослужащие Северного флота на арктических островах досрочно проголосовали на выборах 

ТАСС 16 марта 2018
МУРМАНСК, 16 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Северного флота, проходящие службу на удаленных островах Северного Ледовитого океана, досрочно проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба флота.
"Досрочное голосование прошло на базе «Северный клевер», дислоцированной на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, в административно-жилищном комплексе «Арктический трилистник», расположенном на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, в воинских частях на острове Южный архипелага Новая Земля и острове Средний архипелага Северная Земля", — сообщили на флоте.
Также воины-североморцы и маячники гидрографической службы проголосовали на отдаленных и труднодоступных объектах в Мурманской и Архангельской областях. Свой выбор также сделали члены экипажа океанографического исследовательского судна «Янтарь», находящегося в длительном плавании.
В день выборов президента военнослужащие Северного флота будут голосовать на избирательных участках семи субъектов страны.
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