Военнослужащие Северного флота на арктических островах досрочно проголосовали на выборах

МУРМАНСК , 16 марта. / ТАСС /. Военнослужащие Северного флота, проходящие службу на удаленных островах Северного Ледовитого океана, досрочно проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба флота.

"Досрочное голосование прошло на базе «Северный клевер», дислоцированной на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, в административно-жилищном комплексе «Арктический трилистник», расположенном на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, в воинских частях на острове Южный архипелага Новая Земля и острове Средний архипелага Северная Земля", — сообщили на флоте.

Также воины-североморцы и маячники гидрографической службы проголосовали на отдаленных и труднодоступных объектах в Мурманской и Архангельской областях. Свой выбор также сделали члены экипажа океанографического исследовательского судна «Янтарь», находящегося в длительном плавании.

В день выборов президента военнослужащие Северного флота будут голосовать на избирательных участках семи субъектов страны.