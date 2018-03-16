В Мексике зажглась новая звезда на рынке недвижимости

За последние пять лет продажи в Куэрнаваке выросли на 40%. И даже несмотря на сильное землетрясение в Мексике осенью 2017 года, которое негативно повлияло на рынок жилья в близлежащем Хохутла и других областях штата Морелос, спрос на элитную недвижимость стоимостью от $1,5 миллионов в городе не снизился, сообщает New York Times

По мнению владелицы агентства Mexico Luxury Estates Андреа Дольче Эспиноса-де-Лос-Монтерос, Куэрнавака — рынок покупателя. И в будущем предложение здесь будет только расти благодаря стремительному развитию и застройке.

Цены на дома с тремя спальнями, двумя-тремя ванными комнатами, небольшим садом и бассейном начинаются от $200 000. Средняя цена на рынке — $500 000. За эти деньги можно купить особняк с тремя-четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами и бассейном. Самые дорогие предложения на рынке, включающие в себя мраморные ванные комнаты, теннисный корт, медиа-зал и обширную территорию, предлагаются примерно за $6 млн В последние месяцы в Куэрнаваке наблюдается наплыв покупателей из Мехико , где ущерб от землетрясения был весьма сильным. Многие иностранные инвесторы приезжают из Канады США , особенно из Калифорнии и Северо-Востока.

Кстати, согласно рейтингу, Мексика стала одной из лучших стран для экспатов.