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В Мексике зажглась новая звезда на рынке недвижимости
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В Мексике зажглась новая звезда на рынке недвижимости 

Prian.ru 16 марта 2018
Фото: Prian.ru
За последние пять лет продажи в Куэрнаваке выросли на 40%. И даже несмотря на сильное землетрясение в Мексике осенью 2017 года, которое негативно повлияло на рынок жилья в близлежащем Хохутла и других областях штата Морелос, спрос на элитную недвижимость стоимостью от $1,5 миллионов в городе не снизился, сообщает New York Times.
По мнению владелицы агентства Mexico Luxury Estates Андреа Дольче Эспиноса-де-Лос-Монтерос, Куэрнавака — рынок покупателя. И в будущем предложение здесь будет только расти благодаря стремительному развитию и застройке.
Цены на дома с тремя спальнями, двумя-тремя ванными комнатами, небольшим садом и бассейном начинаются от $200 000. Средняя цена на рынке — $500 000. За эти деньги можно купить особняк с тремя-четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами и бассейном. Самые дорогие предложения на рынке, включающие в себя мраморные ванные комнаты, теннисный корт, медиа-зал и обширную территорию, предлагаются примерно за $6 млн  В последние месяцы в Куэрнаваке наблюдается наплыв покупателей из Мехико, где ущерб от землетрясения был весьма сильным. Многие иностранные инвесторы приезжают из Канады и США, особенно из Калифорнии и Северо-Востока.
Кстати, согласно рейтингу, Мексика стала одной из лучших стран для экспатов.
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