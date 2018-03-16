В Ленинском округе Омска сгорел автобус 

Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Сегодня, 16 марта, в Омске произошёл пожар. В Ленинском округе горел автобус марки ПАЗ 2002 года выпуска. К моменту прибытия пожарных огнем горел автобус по всей площади, огонь распространился на соседний припаркованный автомобиль.
«Предварительная причина пожара — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Добавим, что при пожаре никто не пострадал. Спасателям понадобилось 17 минут, чтобы потушить пожар. На борьбу с огнём привлекли две спецмашины и 10 спасателей.