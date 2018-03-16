В Ленинском округе Омска сгорел автобус

Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сегодня, 16 марта, в Омске произошёл пожар. В Ленинском округе горел автобус марки ПАЗ 2002 года выпуска. К моменту прибытия пожарных огнем горел автобус по всей площади, огонь распространился на соседний припаркованный автомобиль.

Добавим, что при пожаре никто не пострадал. Спасателям понадобилось 17 минут, чтобы потушить пожар. На борьбу с огнём привлекли две спецмашины и 10 спасателей.