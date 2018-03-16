Пенсионер погиб при пожаре в частном доме в поселке Шалым 

В Таштагольском районе при пожаре погиб пенсионер.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, возгорание произошло в частном доме на улице Дзержинского в пгт Шалым Таштагольского района. На место выехали 5 человек и 2 единицы спецтхеники. Возгорание было локализовано в 16:02 часов, полностью ликвидировано в 16:08 часов.
Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печей. После тушения пожара под обломками дома было обнаружено тело 66-летнего хозяина. Причину гибели пенсионера устанавливают сотрудники правоохранительных органов.