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Пенсионер погиб при пожаре в частном доме в поселке Шалым
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Пенсионер погиб при пожаре в частном доме в поселке Шалым 

АиФ Кузбасс 9 часов назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Таштагольском районе при пожаре погиб пенсионер.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, возгорание произошло в частном доме на улице Дзержинского в пгт Шалым Таштагольского района. На место выехали 5 человек и 2 единицы спецтхеники. Возгорание было локализовано в 16:02 часов, полностью ликвидировано в 16:08 часов.
Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печей. После тушения пожара под обломками дома было обнаружено тело 66-летнего хозяина. Причину гибели пенсионера устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
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