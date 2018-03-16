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Землетрясение произошло в Иркутской области
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Землетрясение произошло в Иркутской области 

Хот 9 часов назад
Фото: Хот
16.03.2018 г. в 12:28 (ирк) поступило сообщение о сейсмособытии в районе
п. Большого Голоустного, Иркутского района, с интенсивностью толчков
3-4 балла. Жертв и разрушений нет
Хот: последние новости
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