Землетрясение произошло в Иркутской области

16.03.2018 г. в 12:28 (ирк) поступило сообщение о сейсмособытии в районе

п. Большого Голоустного, Иркутского района, с интенсивностью толчков

3-4 балла. Жертв и разрушений нет