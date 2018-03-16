В Приангарье произошло землетрясение силой до пяти баллов

В 12.28 часов 16 марта в Приангарье произошло одно из самых ощутимых за последнее время землетрясений. По данным Байкальского филиала «Единой геофизической службы России», в Иркутске ощущалось 3-4 балла. Эпицентр же был в Большом Голоустном, где сила толчков могла быть выше на балл.

Как пояснила «АиФ-Иркутск» начальник сектора оперативной обработки и срочных донесений ведомства Алина Попкова, более точную информацию по силе толчка в Большом Голоустном дать сложно, поскольку пока оттуда никто не давал информацию по ощущениям. В Иркутске же жители также по-разному ощущали силу толчков.

«Это зависит от восприимчивости человека, от того, чем он занимался в этот момент, от срессоустойчивости или почвы, на которой стоит здание», — пояснила Алина Александровна.

В любом случае, это землетрясение остается одним из наиболее сильных за последний месяц в Приангарье.

Напомним, площадь ветхих домов в Приангарье втрое выше объёма жилья, вводимого за год.