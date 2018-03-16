Спасатели готовятся встречать «большую воду» в Свердловской области

По данным ведомства, в этом году высота снежного покрова ниже чем в прошлом в два раза, а значит сильного паводка не будет. Вместе с тем в зоне риска остаются 7 муниципальных образований: Байкаловский муниципальный район, Махневское муниципальное образование, городской округ Карпинск , Красноуфимский округ, Слободо-Туринский муниципальный район, Талицкий городской округ, Туринский городской округ.

При этом вода может подтопить 10 мостов и одну дорогу, но не сами населенные пункты — им вода не угрожает. Учитывая, что подтопление дороги может прервать сообщение с 10 селами, там организована работа лодочных и паромных переправ. Также спасатели подготовили пункты временного размещения на случай ЧС.