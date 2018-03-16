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Спасатели готовятся встречать «большую воду» в Свердловской области
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Спасатели готовятся встречать «большую воду» в Свердловской области 

РИА «ФедералПресс» 13 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным ведомства, в этом году высота снежного покрова ниже чем в прошлом в два раза, а значит сильного паводка не будет. Вместе с тем в зоне риска остаются 7 муниципальных образований: Байкаловский муниципальный район, Махневское муниципальное образование, городской округ Карпинск, Красноуфимский округ, Слободо-Туринский муниципальный район, Талицкий городской округ, Туринский городской округ.
При этом вода может подтопить 10 мостов и одну дорогу, но не сами населенные пункты — им вода не угрожает. Учитывая, что подтопление дороги может прервать сообщение с 10 селами, там организована работа лодочных и паромных переправ. Также спасатели подготовили пункты временного размещения на случай ЧС.
В рамках подготовки к встрече паводка спасатели будут взрывать и распиливать лет у 11 мостов. На подготовку к большой воде выделено 12 тысяч человек МЧС, МВД, Минобороны, Росгвардии и других ведомств.
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