Камчатские пожарные провели флешмоб на вершине Ключевской сопки

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции " МЧС России — за здоровый образ жизни и безопасность людей!".

"Пожарные подняли флаг МЧС России на вершину самого высокого действующего вулкана Евразии — Ключевскую сопку. Восхождение на вулкан, высота которого составляет 4 750 метров, длилось несколько дней. На вершине сотрудники МЧС России подняли флаг своего подразделения", — говорится в сообщении.

Восхождение было организовано с целью привлечь внимание к здоровому образу жизни, занятиям спортом и вопросам безопасности жизнедеятельности.