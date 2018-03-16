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Камчатские пожарные провели флешмоб на вершине Ключевской сопки
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Камчатские пожарные провели флешмоб на вершине Ключевской сопки 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции "МЧС России — за здоровый образ жизни и безопасность людей!".
"Пожарные подняли флаг МЧС России на вершину самого высокого действующего вулкана Евразии — Ключевскую сопку. Восхождение на вулкан, высота которого составляет 4 750 метров, длилось несколько дней. На вершине сотрудники МЧС России подняли флаг своего подразделения", — говорится в сообщении.
Восхождение было организовано с целью привлечь внимание к здоровому образу жизни, занятиям спортом и вопросам безопасности жизнедеятельности.
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