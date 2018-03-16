Камчатские пожарные провели флешмоб на вершине вулкана

Отмечается, что восхождение на вулкан, высота которого составляет 4750 метров, длилось несколько дней. На вершине сотрудники спасательного ведомства подняли флаг своего подразделения, тем самым присоединившись к Всероссийской акции «МЧС России — за здоровый образ жизни и безопасность людей!».

"Это восхождение было организовано не просто так, а с целью привлечь внимание к здоровому образу жизни, занятиям спортом и вопросам безопасности жизнедеятельности. Своим примером мы показываем жителям края, в какой прекрасной физической форме должны быть наши пожарные и спасатели для того, чтобы оказывать помощь людям, бороться с огнем, противостоять стихии. Здоровый образ жизни — вот что помогает спасателям и пожарным бороться за жизни людей", — приводит пресс-служба слова начальника специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Камчатскому краю Андрея Пахомова.

В МЧС добавили, что пожарно-спасательный флешмоб проходит во всех регионах России . Камчатские пожарные и спасатели намерены до конца марта провести еще несколько акций, к которым привлекут жителей региона и которые также пройдут под девизом «МЧС России — за здоровый образ жизни и безопасность людей!».

Вулкан Ключевский — самый высокий действующий вулкан Евразии (4750 м), один из самых высоких и активных вулканов мира. Он расположен в центральной части полуострова и относится к Ключевской группе вулканов — крупнейшему скоплению вулканических сооружений на Камчатке, состоящему из 14 вулканов. Вулкан образовался около семи тысяч лет назад.