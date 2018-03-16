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Камчатские пожарные провели флешмоб на вершине вулкана
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Камчатские пожарные провели флешмоб на вершине вулкана 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 мар — РИА Новости. Камчатские пожарные провели флешмоб на вершине самого высокого вулкана Евразии — Ключевская сопка, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.
Отмечается, что восхождение на вулкан, высота которого составляет 4750 метров, длилось несколько дней. На вершине сотрудники спасательного ведомства подняли флаг своего подразделения, тем самым присоединившись к Всероссийской акции «МЧС России — за здоровый образ жизни и безопасность людей!».
"Это восхождение было организовано не просто так, а с целью привлечь внимание к здоровому образу жизни, занятиям спортом и вопросам безопасности жизнедеятельности. Своим примером мы показываем жителям края, в какой прекрасной физической форме должны быть наши пожарные и спасатели для того, чтобы оказывать помощь людям, бороться с огнем, противостоять стихии. Здоровый образ жизни — вот что помогает спасателям и пожарным бороться за жизни людей", — приводит пресс-служба слова начальника специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Камчатскому краю Андрея Пахомова.
В МЧС добавили, что пожарно-спасательный флешмоб проходит во всех регионах России. Камчатские пожарные и спасатели намерены до конца марта провести еще несколько акций, к которым привлекут жителей региона и которые также пройдут под девизом «МЧС России — за здоровый образ жизни и безопасность людей!».
Вулкан Ключевский — самый высокий действующий вулкан Евразии (4750 м), один из самых высоких и активных вулканов мира. Он расположен в центральной части полуострова и относится к Ключевской группе вулканов — крупнейшему скоплению вулканических сооружений на Камчатке, состоящему из 14 вулканов. Вулкан образовался около семи тысяч лет назад.
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