Пожарные Камчатки поднялись на высочайший в Европе вулкан

Пожарные Камчатки провели акцию под девизом «За здоровый образ жизни и безопасность людей!», сообщает «МИР 24».

Для этого поднялись на вершину самого высокого действующего вулкана Евразии — Ключевскую сопку и развернули там флаг министерства. Восхождение длилось несколько дней. Пожарные своим примером показали жителям Камчатского края , в какой прекрасной физической форме находятся сотрудники МЧС , которые борются с огнем.

Пожарно-спасательный флешмоб проходит во всех регионах России

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС в Москве ради флэшмоба встали на коньки и продемонстрировали свою физическую подготовку на катке ВДНХ. В программу также вошли различные конкурсы.

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