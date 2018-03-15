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Возгорание в бытовке произошло на территории ВДНХ
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Возгорание в бытовке произошло на территории ВДНХ 

Москва24 19 часов назад
Фото: Москва24
Пожар в бытовке случился на территории ВДНХ.
Площадь возгорания составляет 10 квадратных метров, передает ТАСС. Информация о пострадавших уточняется.
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