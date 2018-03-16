Ещё
Голосование на пограничных островах в Финском заливе провели с помощью вертолетов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Голосование на пограничных островах в Финском заливе провели с помощью вертолетов 

ТАСС 11 часов назад
Фото: ИА Regnum
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ленинградской области организовала вылет на вертолетах на пяти островов в Финском заливе, чтобы обеспечить досрочное голосование 60 избирателям, которые там находятся, сообщили в пресс-службе областного избиркома.
"На территории Ленинградской области находятся острова, их у нас пять. Там у нас находятся избиратели, которые там работают, несут дежурство, и они не могут прибыть на участок для голосования в день выборов. Единственный способ — приехать к ним до выборов", — сказал журналистам председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский.
Глава избирательной комиссии Ленинградской области сам присутствовал при проведении досрочного голосования. Он сообщил, что на островах находятся порядка 60 избирателей.
Как уточнили в пресс-службе избиркома, досрочное голосование на островах Гогланд, Большой Тютерс, Мощный, Сескар, Козлиный в Финском заливе состоялось 15 марта, когда погода позволила совершить вылет на вертолете. Территория островов относится к избирательным участкам Кингисеппского и Выборгского муниципальных районов.
Всего в Ленинградской области будет работать 985 избирательных комиссий, из них 966 — постоянные и 19 — временные. Временные участки для голосования будут оборудованы на четырех предприятиях непрерывного цикла, в девяти учреждениях здравоохранения, двух следственных изоляторах, одной воинской части и на трех крупных стройках, включая строительство замещающих мощностей Ленинградской атомной станции.
ТАСС: последние новости
Два человека пострадали при взрыве газа в котельной в Подмосковье Свыше 400 км пути намерены отремонтировать на Забайкальской железной дороге в 2018 году Эвакуированных после взрыва в Петербурге жильцов дома разместят в здании гимназии
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля554
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки103
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина105
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»406
Порошенко предложили заткнуться в ответ135
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение