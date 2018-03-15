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В Майами рухнул пешеходный мост
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В Майами рухнул пешеходный мост 

РИА Новости 21 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ОБРУШЕНИЕ ПЕШЕХОДНОГО МОСТА В МАЙАМИ ПРИВЕЛО К «МНОГОЧИСЛЕННЫМ ЖЕРТВАМ», ВЕДУТСЯ СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ — ТВ
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