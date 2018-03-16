В Самаре 89 пожарных три часа тушили здание автосервиса на ул. Авроры

На улице Авроры, 60 загорелось здание автосервиса площадью 400 квадратных метров.

По прибытии первых противопожарных подразделений установлено, что существует угроза распространения огня на соседние постройки. Объявлен повышенный ранг вызова «Пожар №2». К месту пожара дополнительно направлены пожарно-спасательные подразделения Самарского пожарно-спасательного гарнизона, оперативные службы Самары.

Для ликвидации пожара привлекались 89 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России 68 человек и 17 единиц техники.

С целью оценки обстановки и общей координации группировки на место пожара прибыл начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко . Общее руководство тушением пожара осуществлял и.о. начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления майор внутренней службы Игорь Быков

Пожар был локализован в 21:35 и полностью потушен в 22:53.

Погибших и пострадавших нет.

Предварительная причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем.

Ущерб от пожара устанавливается.