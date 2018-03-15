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В Татарстане в двух ДТП погибли четыре человека
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В Татарстане в двух ДТП погибли четыре человека 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Две аварии, в которых погибли четыре человека и один пострадал, произошли в Татарстане в четверг, сообщила пресс-служба МВД по республике.
"В Татарстане в результате ДТП погибли два человека и один пострадал", — говорится в сообщении.
Как отмечается, в 17.00 мск на 27 километре автодороги Казань — Оренбург в Лаишевском районе водитель автомобиля ВАЗ-2107, нарушив правила дорожного движения, не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с автомобилем Hyundai. Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2107 от полученных травм скончались на месте. Водитель Hyundai доставлен в республиканскую клиническую больницу.
Также сообщается, что в ДТП, произошедшем в Новошешминском районе Татарстана в 15.00 мск на 38 километре автодороги Азеево — Черемшан — Шентала погибли два человека.
"В Татарстане в результате ДТП погибли два человека", — говорится в сообщении МВД.
По данным ведомства, водитель МАЗ нарушил правила, выехав на встречную полосу, и опрокинулся на автомобиль Lada Kalina. В результате ДТП водитель и пассажир Lada Kalina от полученных травм скончались на месте.
Уточняется, что на местах аварий работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства инцидентов.
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