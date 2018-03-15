В Татарстане в двух ДТП погибли четыре человека

"В Татарстане в результате ДТП погибли два человека и один пострадал", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в 17.00 мск на 27 километре автодороги Казань Оренбург в Лаишевском районе водитель автомобиля ВАЗ-2107, нарушив правила дорожного движения, не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с автомобилем Hyundai. Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2107 от полученных травм скончались на месте. Водитель Hyundai доставлен в республиканскую клиническую больницу.

Также сообщается, что в ДТП, произошедшем в Новошешминском районе Татарстана в 15.00 мск на 38 километре автодороги Азеево — Черемшан — Шентала погибли два человека.

"В Татарстане в результате ДТП погибли два человека", — говорится в сообщении МВД.

По данным ведомства, водитель МАЗ нарушил правила, выехав на встречную полосу, и опрокинулся на автомобиль Lada Kalina. В результате ДТП водитель и пассажир Lada Kalina от полученных травм скончались на месте.

Уточняется, что на местах аварий работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства инцидентов.