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Пожар в автосервисе в Самаре ликвидировали 89 человек
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Пожар в автосервисе в Самаре ликвидировали 89 человек 

Волга Ньюс 11 часов назад
Напомним, что информация о возгорании в автосервисе на ул. Авроры, 60 в Железнодорожном районе Самары поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 19:40.
По прибытии первых противопожарных подразделений установлено, что происходит горение здания автосервиса на площади 400 кв. м, существует угроза распространения огня на соседние постройки. Тогда был объявлен повышенный ранг вызова «Пожар № 2». На борьбу с огнем были направлены дополнительные подразделения пожарных, оперативные службы города Самара.
С целью оценки обстановки и общей координации группировки на место пожара прибыл начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко. Руководил тушением и. о. начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления майор внутренней службы Игорь Быков.
В 21:35 на месте пожара объявлена локализация.
Пожарным удалось остановить распространение огня, и в 22:53. полностью ликвидировать пожар.
Для ликвидации возгорания привлекались 89 человек, использовалось 24 единицы техники.
В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем.
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