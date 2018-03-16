Пожар в автосервисе в Самаре ликвидировали 89 человек

Напомним, что информация о возгорании в автосервисе на ул. Авроры, 60 в Железнодорожном районе Самары поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 19:40.

По прибытии первых противопожарных подразделений установлено, что происходит горение здания автосервиса на площади 400 кв. м, существует угроза распространения огня на соседние постройки. Тогда был объявлен повышенный ранг вызова «Пожар № 2». На борьбу с огнем были направлены дополнительные подразделения пожарных, оперативные службы города Самара.

В 21:35 на месте пожара объявлена локализация.

Пожарным удалось остановить распространение огня, и в 22:53. полностью ликвидировать пожар.

Для ликвидации возгорания привлекались 89 человек, использовалось 24 единицы техники.

В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что погибших и пострадавших нет. Предварительная причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем.