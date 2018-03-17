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Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме под Самарой
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Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме под Самарой 

Говорит Москва 4 часа назад
ЧП произошло в посёлке Шентала Самарской области. Там загорелся частный деревянный дом. Пожар был ликвидирован на площади 200 кв. метров.
Говорит Москва: последние новости
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