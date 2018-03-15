Пробки сковали Нижний Новгород вечером 15 марта

По состоянию на 18-30 сервис Яндекс-пробки оценивает дорожную ситуацию в семь баллов.

В Нагорной части города парализовано движение в обе стороны на участке проспекта Гагарина от Дворца спорта до пересечения с Ветеринарной. Скорость движения транспортного потока не превышает 5-10 км в час.

Стоит в пробке и другой участок этого проспекта. От пересечения с улицей Терешковой до перекрестка с улицей Героя Шапошникова автомобилисты движутся со средней скоростью в 7 км в час.

Осложнено движение на улице Родионова — от больницы Семашко до пересечения с Бринского.

Дорожный затор появился и на улице Ванеева от перекрестка с Республиканской до поворота на улицу Надежды Сусловой. Скорость транспортного потока на этом участке составляет 5 км в час.

Со скоростью 5-10 км в час движется транспорт по Мызинскому мосту в сторону Заречной части.

В нижней части города со скоростью 2 км в час движется транспорт на улице Керченской в оба направления. Также в пробках стоят автомобилисты на улице Должанской и участке улицы Сергея Акимова при подъезде к Гордеевскому виадуку.