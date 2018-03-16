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Сошедшая на дорогу снежная лавина перекрыла сообщение с пятью красноярскими деревнями
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Сошедшая на дорогу снежная лавина перекрыла сообщение с пятью красноярскими деревнями 

ТАСС 16 марта 2018
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Снежная масса сошла на дорогу Курагино — Черемшанка, нарушено сообщение с пятью населенными пунктами, пострадавших нет, сообщил в пятницу ТАСС источник в экстренных службах.
"В районе 28 км дороги Курагино — Черемшанка произошел сход снежной массы объемом 300 кубометров. Нарушено транспортное сообщение с пятью населенными пунктами с населением более 4 тыс. человек", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что никто не пострадал. Дорожные службы начали расчистку трассы, которую планируется завершить к 14:00 мск.
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