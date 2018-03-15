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В Самарской области дома более 23 тыс. человек могут оказаться в зоне паводка
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В Самарской области дома более 23 тыс. человек могут оказаться в зоне паводка 

ТАСС 15 марта 2018
САМАРА, 15 марта. /ТАСС/. Почти 6 тыс. домов с населением более 23 тыс. человек могут оказаться в зоне подтопления паводковыми водами в этом году в Самарской области. Об этом в четверг сообщил журналистам замначальника ГУ МЧС РФ по региону Валерий Заворохин.
"По наихудшему сценарию, при наложении повышенных сбросов воды или большой приточности на малых реках, может подвергнуться (паводку) до 100 населенных пунктов в 22 муниципальных образованиях области, это 5660 домов с населением более 23 тыс. человек", — сообщил Заворохин.
По его словам, в зону подтопления также может попасть 13 участков автомобильных дорог и 9 автомобильных мостов.
На территории региона планируется создать 145 пунктов временного размещения общей вместимостью более 23 тыс. человек.
По данным регионального ГУ МЧС, во время паводка в 2017 году в Самарской области в зону подтопления попали семь низководных мостов и 183 приусадебных участка в 17 населенных пунктах региона. Эвакуацию людей не проводили.
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