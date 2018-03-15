В Самарской области дома более 23 тыс. человек могут оказаться в зоне паводка

"По наихудшему сценарию, при наложении повышенных сбросов воды или большой приточности на малых реках, может подвергнуться (паводку) до 100 населенных пунктов в 22 муниципальных образованиях области, это 5660 домов с населением более 23 тыс. человек", — сообщил Заворохин.

По его словам, в зону подтопления также может попасть 13 участков автомобильных дорог и 9 автомобильных мостов.

На территории региона планируется создать 145 пунктов временного размещения общей вместимостью более 23 тыс. человек.

По данным регионального ГУ МЧС, во время паводка в 2017 году в Самарской области в зону подтопления попали семь низководных мостов и 183 приусадебных участка в 17 населенных пунктах региона. Эвакуацию людей не проводили.