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Суд в Японии обязал выплатить компенсации по делу «Фукусимы-1»
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Суд в Японии обязал выплатить компенсации по делу «Фукусимы-1» 

ИА Синьхуа 18 часов назад
Фото: РАПСИ
Токио, 17 марта /Синьхуа/ — Окружной суд Токио в пятницу постановил, что правительство Японии и оператор АЭС «Фукусима-1» Tokyo Electric Power /TEPCO/ несут ответственность за аварию на электростанции, и обязал их выплатить истцам 59 млн японских иен /около 558 тыс. долларов США/.
47 пострадавших от радиационной аварии, вынужденных покинуть свои дома, подали на днях групповой иск в суд и настаивали на компенсации им морального ущерба и расходов на поиск убежища в сумме 630 млн иен /почти 6 млн долларов/.
Суд постановил, что правительство и оператор электростанции должны были предусмотреть возможность того, что АЭС может пострадать от цунами, о чем говорилось в исследовании от 2002 года. Правительственные специалисты тогда заявили о двадцатипроцентной вероятности возникновения в ближайшие 30 лет землетрясения магнитудой 8, которое может вызвать цунами близ территории префектуры Фукусима.
По данным информационного агентства Киодо, это постановление стало шестым решением по коллективным искам, связанным с аварией, и четвертым, признающим власти ответственными за катастрофу. Всего был подан по меньшей мере 31 коллективный иск.
В ходе судебных разбирательств внимание уделялось двум вопросам: обязаны ли правительство и TEPCO заранее предсказать вероятность цунами, и справедлив ли установленный размер компенсации.
Напомним, что 11 марта 2011 года на востоке Японии произошло сильное землетрясение, которое вызвало мощное цунами. В результате на АЭС «Фукусима-1» из строя вышли системы энергоснабжения. В трех реакторах произошли взрывы, что привело к разрушению энергоблоков и утечке радиоактивных веществ. —0—
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