Трутнев: Минприроды не выполнило поручения по защите от наводнений в Хабаровском крае

Поручение президента по защите населения от возможных наводнений в Хабаровском крае не выполнено, ответственность за это лежит на Минприроды РФ . Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

На прошедшем в Хабаровске в четверг совещании, посвященном итогам ликвидации последствий наводнения на Амуре 2013 года, Трутнев сообщил, что из 23,8 км защитных дамб только в Комсомольске-на-Амуре — городе, который наряду с Хабаровском наиболее серьезно пострадал от наводнения на Амуре, — строятся всего 5,6 км.

«За защиту населения от вредного воздействия вод отвечает Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Есть поручение президента о, скажем так, защите людей от возможных наводнений и последствий. Оно не выполнено… Мы их тоже в любом случае решим (вопросы строительства дамб — прим. ТАСС ) и с Министерства природных ресурсов спросим и, если будет необходимо, доложим президенту РФ», — сказал Трутнев журналистам.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов пояснил в ходе совещания, что основная проблема по дамбам Комсомольска-на-Амуре заключается в увеличении затрат на строительство сооружений. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт уточнил, что на первый этап дамбы необходимо 7,2 млрд рублей и «их пока просто нет». Проектно-сметная документация по объекту уже готова.

«Комсомольск-на-Амуре — очень важный город, мы его сейчас приводим в порядок, выделяем на это дополнительно финансовые средства в рамках мероприятий по социальному развитию Дальнего Востока. Эту работу (по дамбам — прим. ТАСС) надо закончить. Нельзя жить по принципу: наводнение прошло, справились и забыли… Все надо доделать до конца, я это буду контролировать», — сказал Трутнев журналистам.

Наводнение

Масштабное наводнение на Амуре произошло в 2013 году. Хабаровский край — один из нескольких регионов Дальнего Востока, ощутивших на себе последствия подъема воды в реке. В Хабаровском крае подтоплению подверглись Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и семь муниципальных районов — всего более 90 населенных пунктов. В настоящее время в крае ведется строительство дамбы Южный округ Хабаровска и инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре (второй и третий этапы дамб длиной 5,6 км).