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Гайский ГОК: «Пожар не повлияло на работу предприятия»
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Гайский ГОК: «Пожар не повлияло на работу предприятия» 

АиФ-Оренбург 16 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
В пресс-службе Гайского ГОКа прокомментировали вчерашний инцидент на предприятии:
«15 марта в 04.15 в подземном руднике Гайского ГОКа в наклонном съезде горизонта произошло возгорание технического узла шахтного самосвала (в отсеке для аккумуляторных батарей). Работники подземного рудника и Шахтостроительного управления, работающие рядом, были выведены из подземных выработок на поверхность. Возгорание было ликвидировано в течение нескольких минут. Пострадавших нет. Данное происшествие не повлияло на работу предприятия. Следующая смена начала свою работу вовремя».
Напомним, 15 марта ночью пожарные потушили возгорание, которое произошло на Гайском ГОКе. Информация о происшествии поступила на пульт дежурного пожарной охраны в 04:15. Огонь охватил 12 квадратных метров. Через два часа пожар был полностью потушен. В ликвидации возгорания принимали участие 51 человек и 9 единиц техники. По информации РИА Новости, были эвакуированы почти 600 рабочих комбината.
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