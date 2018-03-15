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В Самарской области под угрозой затопления оказались 100 населенных пунктов
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В Самарской области под угрозой затопления оказались 100 населенных пунктов 

63.ru 15 марта 2018
Фото: 63.ru
В Самарской области весенние воды могут затопить 5660 домов с населением 23000 человек. Специалисты не исключают, что в зоне риска окажутся села в Красноярском, Сергиевском, Волжском и Хворостянском районах. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Самарской области по защите, мониторингу и предупреждению ЧС Валерий Заворохин.
Также по теме: «Снега много: на Жигулёвской ГЭС — новые режимы работы»
— Паводок ожидается в 58 населенных пунктах 63 региона. Пять из них в Красноярском районе, шесть — в Сергиевском, семь — в Кошкинском и еще пять — в Волжском. По самому худшему сценарию, в Самарской области под угрозой затопления окажутся 100 населенных пунктов, 13 участков дорог и 9 мостов, — сообщил прогнозные данные Валерий Заворохин.
Сейчас в ГУ МЧС по Самарской области проходят противопаводковые учения.
Специалисты ожидают, что реки в 63 регионе вскроются ото льда в начале апреля. Посмотрите наше видео о том, как открывают на Жигулевской ГЭС водосливную плотину.
Сброс воды на Жигулевской ГЭС
63.ru: последние новости
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