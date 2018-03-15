Снегопад стал причиной задержки самолетов, направляющихся из Москвы в Ростов 

Снегопад стал причиной задержки нескольких авиарейсов, следующих из Москвы в Ростов-на-Дону. Непогода в столице России продержится, согласно данным синоптиков, как минимум до конца рабочей недели. При этом в районе аэропортов Москвы ожидается метель с порывами ветра до 15 м/с.
В настоящее время известно о задержке рейса авиакомпании «Победа», который должен был сесть в аэропорту Платов в 10:45. Из московского авиаузла задерживаются и самолеты, следующие по другим направолениям, в частности, в «Шереметьево» задержали 17 рейсов, из «Домодедово» — 14 самолетов, еще один — во «Внуково».