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В Алтайском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
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В Алтайском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: ИА Regnum
БАРНАУЛ, 15 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло днем в четверг в Алтайском крае, сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
Сообщается, что эпицентр находился в Алтайском районе. Подземный толчок был зафиксирован в 13:55 (9.55) мск.
"Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,2 балла (по шкале MSK-64), магнитуда 4,2. Жителями колебания не ощущались, за исключением территорий Алтайского района и города Белокуриха. Согласно полученной из городов и районов информации, жертв и разрушений нет", — говорится в сообщении.
В региональном главке МЧС собран оперативный штаб. В данный момент обстановка находится на контроле оперативного штаба главка. На место события выехала оперативная группа Главного управления.
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