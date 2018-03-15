В Домодедово рассказали о работе воздушной гавани в снегопад

Утром 15 марта стало известно об отмене многих рейсов в столичном аэропорту Домодедово . По последней информации, аэропорт работает в штатном режиме. Об этом «360» сообщили в пресс‐службе воздушной гавани.

Аэропорт работает штатно. Видимость в районе аэродрома превышает 10 тысяч метров и достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов

пресс-служба

Также представители Домодедово рассказали о том, что каждый самолет проходит противообледенительную обработку, при помощи специальной техники проводится расчистка рулежных дорожек и взлетно-посылочных

полос.

Из-за этих действий самолеты могут вылетать с 20-минутным

опозданием.

15 марта в московских аэропортах задержано, а также отменено множество рейсов. Причиной тому стал снегопад, который обрушился ночью на столицу. Однако представители воздушных гаваней обещают, что время вылетов не будет отложено на длительный срок. Также не ожидается уход самолетов на запасные аэродромы.