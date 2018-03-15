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Во время половодья в Самарской области могут быть подтоплены до 100 населенных пунктов
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Во время половодья в Самарской области могут быть подтоплены до 100 населенных пунктов 

Волга Ньюс 23 часа назад
Фото: 63.ru
«Мы считаем, что паводок будет на уровне средних многолетних, — говорит Валерий Заворохин. — Возможное подтопление прогнозируется в 58 населенных пунктах в 16 муниципальных образованиях. Наибольшее количество в Красноярском районе — пять населенных пунктов, в Сергиевском — шесть, в Кошкинском — семь, в Волжском и Хворостянском — по пять населенных пунктов. Также мы просчитываем ситуации при самых неблагоприятных условиях — при наложении повышенных сбросов воды, или большой приточности на малых реках, при дожде, снеге и пр. Если все это наложится, то по наихудшему сценарию подтоплению могут подвергнуться до 100 населенных пунктов в 22 муниципальных образованиях. Это 5660 домов с населением более 23 тыс. человек. Но обычно такие сценарии в области не реализовываются».
Также в зону подтопления могут попасть 13 участков автомобильных дорог, девять автомобильных мостов, в том числе — четыре низководных моста.
"Особенно важно для нас, что опасные производственные объекты, места захоронения сельхоз животных, хранения агрохимикатов, токсичных веществ, в зоны возможного подтопления не попадают", — отметил Заворохин.
Также он рассказал, что сейчас проводятся различные превентивные мероприятия, в том числе с муниципалитетами области, проверена готовность всех служб, проводятся командно-штабные тренировки. В Самарской области подготовят 145 пунктов временного размещения вместимостью более 23 тыс. человек.
"Мы считаем сложившуюся обстановку на уровне средних многолетних. Все силы и средства реагирования готовы", — подытожил Валерий Заворохин.
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 Ещё 6 источников 
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